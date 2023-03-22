Hakan Bayrakçı: Memleket Partisi'nin oyu yüzde 7-8'lerde SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, Memleket Partisi'nin daha önce anketlerde yer almıyorken oy oranının şu an yüzde 7-8'lere çıktığını söyledi.

Haber Merkezi

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayıma geçildi.

Bu kapsamda yürütülen anket çalışmaları da hızlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce arasında yapılan anketlerde oldukça dikkat çekici sonuçlar çıkıyor.

SONAR Araştırma'nın Başkanı Hakan Bayrakçı da, Ensonhaber ekranlarına yaptıkları anketten şaşırtan bilgiler verdi.

Memleket Partisi'nin dikkat çeken yükselişi

Ensonhaber'in YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel'e konuşan Bayrakçı, Muharrem İnce'nin anket sonuçları sonrası ciddi bir rakip haline geldiğini söyledi.

Bayrakçı, Memleket Partisi'nin daha önce anketlerde yüzde 1 bile çıkmıyorken şimdi ise bu durumun çok farklı olduğunu belirtti.

"Anketlerde 8-8,5 gibi rakamları görüyoruz"

Bayrakçı, "Siyasetçiler de taraflar da biz şu kadarla geliyoruz, bizim parti şu kadar alıyor derler. Bunu yadırgamıyorum normal karşılıyorum. Ama aslına bakarsanız yüzde 1 bile çıkmıyordu Memleket Partisi. Ama şimdilerde anketlerde 8-8,5 gibi rakamları görüyoruz. Bu da çok ciddi bir rakam. 30’u bir yana bırakın siz 1’den 8’e çıkmışsınız bu büyük bir başarı. Bu beğenilmiyor da 30 niye deniyor onu anlamıyorum. Bu arada parti oyundan bahsediyorum. Cumhurbaşkanı olarak Muharrem İnce’nin oyu da yüzde 10’lar civarında. 11 de olur 12 de olur 9 da olur. Bu ciddi bir başarı, durup dururken 3. Parti ve lider durumuna geldi. HDP’nin ve İyi Parti’nin oyu Memleket Partisi’nden fazla ama hiç yoktan devreye girdi. Barajı geçiyor, belki de 30-40 tane milletvekili sokacak. Yani bir oyu var ama bu 30 değil." şeklinde konuştu.

"Barajı geçebilirler, geçemezlerse de çok az bir farkla kaçırırlar"

Hakan Bayrakçı son olarak ise Memleket Partisi'nin barajı aşmasına ilişkin, "Geçebilir, geçemezse de çok az bir puan farkıyla kaçırır. 7-8’leri bulursa şaşırmam. Bizdeki ankette yüzde 8 çıkmış. Yurt dışı oyları ve asker-polis oyları da tesir edeceği için sonuçlara, dolayısıyla o yüzde 8 düşer mi yoksa yükselir mi kestiremiyorum açıkçası." ifadelerini kullandı.