Hakan Bayrakçı ve gazeteci Turgay Güler, ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle uyguladığı yaptırımları değerlendirdi.

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Bu gelişmenin ardından gece kuşağındaki TV programları konuyu değerlendirdi.

CNN Türk canlı yayınında da gazeteci Turgay Güler ve SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımlarını değerlendirdi.

48 SAATTE TEL AVİV'DEN GİRER KUDÜS'TEN ÇIKARIZ

Güler, bir hava savunma sistemi olan Patriot'un İsrail'i korumak için Türkiye'ye verilmediğini savunurken, bu tezi destekleyen Bayrakçı da "Biz Araplara benzemeyiz, Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız" ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU'NUN ŞAM'A GİRERİZ SÖZLERİ

Bayrakçı'nın bu ifadeleri Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'nun "6 ayda Esad'ı devirir 6 günde Emevi Camii'nde namazı kılarız" sözlerini akıllara getirdi.

Hakan Bayrakçı: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız İZLE