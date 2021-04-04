emekli amirallerin kalema aldığı bildiri üzerinde tartışan Hakan Bayrakçı ve Mücahit Bilici'nin sert tartışması arasında kalan Hande Aydemir, konuklarını güçlükle sakinleştirdi.

103 emekli amiralin kaleme aldığı darbe çağrışımlı bildiri, Türkiye gündemindeki yerini koruyor.

TV kanallarındaki tartışma programlarında da bu konu üzerinde duruluyor.

BİR ANDA TANSİYON ARTTI

TV100 kanalında ise araştırmacı Hakan Bayrakçı ve AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci arasında tartışılan konu bir anda tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Bayrakçı'yı kendisini kriminalize etmekle suçlayan Birinci, masaya yumruğunu vurunca tartışma alevlendi.

"BENİ KRİMİNALİZE ETMEYİN"

Birinci, "Kendi beyanlarınızla ilgilenin. Etrafı kriminalize etmeyin. Sen beni kriminalize edemezsin" diyerek sesini yükseltince Bayrakçı bir anda ayağa kalktı.

Hakan Bayrakçı ve Mücahit Birinci arasında 'bildiri' tartışması VİDEO

"MASAYA VURAMAZSIN"

"Ben seni kriminalize etmiyorum. Masaya da vuramazsın." dedikten sonra iki yumruğunu da masaya sertçe vuran Hakan bayrakçı bir anda ayağa kalktı.

SUNUCUNUN ZOR ANLARI

Bir anda alevli bir tartışmanın tam ortasında kalan moderatör Hande Aydemir ise neye uğradığını şaşırdı.

Aydemir konuklarını güçlükle sakinleştirdi.