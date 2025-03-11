Hakan Bayrakçı'dan başıboş köpeklerle ilgili açıklama

Türkiye'nin kronikleşen sorunu sokak köpekleri, tüm yasal düzenlemelere rağmen tehlike saçmaya devam ediyor..

Baz belediyeler yasal düzenlemeye uymadığı için köpek sorunu gün geçtikçe büyüyor..

Son olarak Konya'da yaşanan köpek saldırısında, 2 yaşında küçücük bir çocuğun parçalanarak öldürülmesi sonrası konu yeniden gündeme geldi..

Bazı kesimler yasanın bir an önce uygulanması gerektiğini savunurken, bazıları ise yasanın kabul edilemez olduğunu savunuyor..

Bu isimlerden biri de SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı..

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayrakçı, son zamanlarda köpek saldırısı haberlerinin çokça yayınlandığını ve bunun hayvanseverleri etkilemeyeceğini söyledi.

"BU HABERLER İNSANLARIMIZI KÖPEKLERİN KATLEDİLMESİ İÇİN İKNA ETMEZ"

Bayrakçı, şu ifadeleri kullandı:

Televizyonlarda son zamanlarda bir hayli köpek saldırısı haberleri izliyoruz.



Ülkemizde 1968 yılından bu yana televizyonlarımızda bu kadar köpek saldırı haberi dinlememiştik, bu denli 'ısırılan vatandaş' haberleri görmemiştik.



Bu etkinliği planlayan ve uygulayan ilgililerin bilmesini isterim ki;



Bu tür haberler



1. İnsanlarımızın yüzde 63'ünün içindeki hayvan sevgisini yok etmez, azaltmaz.



2.İnsanlarımızı yüz binlerce köpeğin katledilmesi için ikna etmez.



3. Bu konuda çıkan ve birçok belediye başkanının uygulamaktan bile imtina ettiği son yasa ile ilgili algıyı katiyen değiştirmez.



Çünkü ülkenin üçte ikisi düşünür ve bilir ki, ısırılan birkaç insana karşılık yüzbinlerce köpeğin katledilmesi katiyen kabul edilebilir bir uygulama değildir.



Ve hiç bir psikolojik etki gayreti bu insanları ikna edebilecek nitelikte değildir.