Hakan Ertin kimdir? Prof. Dr. Hakan Ertin neden öldü, kaç yaşındaydı?

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Ertin hayatını kaybetti. Peki, Hakan Ertin kimdir? Prof. Dr. Hakan Ertin neden öldü?

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Ertin, dün akşam saatlerinde yolculuk yaptığı metroda kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Ertin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

59 yaşında vefat eden Prof. Dr. Ertin için İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Aziz Sancar amfisinde anma töreni düzenlendi. Törene, Ertin'in çalışma arkadaşları, sevenleri ve öğrencileri katıldı. Ertin'in cenazesi bugün öğle vakti, Bahçelievler Kocasinan Mezarlığı'na defnedilecek.

Bu haberin ardından sosyal medya üzerinden çok sayıda taziye mesajı yayımlanırken Prof. Dr. Hakan Ertin'in hayatı ve biyografisi hakkında araştırmalar hız kazandı.

Peki, Hakan Ertin kimdir? Prof. Dr. Hakan Ertin'in biyografisi..

HAKAN ERTİN KİMDİR?

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya gelen Prof. Dr. Hakan Ertin, lise eğitimini İstanbul Pertevniyal Lisesi'nde tamamlamıştır.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olan Ertin, 2003 yılında doktorasını tamamlamış ve 2009 yılında Yardımcı Doçent, 2014 yılında da Doçent unvanlarını almıştır.

En son İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anbabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışan Ertin, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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