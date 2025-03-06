Hakan Fidan: ABD çekilse dahi DEAŞ ile mücadele edeceğiz

AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere merkezli Financial Times gazetesinin konuğu oldu.

Orta Doğu ve dünyada yaşanan gelişmelere değinen Fidan, Avrupa Birliği'nde yaşanan güvenlik krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Donald Trump'ın eylemlerini, 'kendi merkezimizi tasarlamak ve birleşmek için bir uyarı." olarak gördüğünü ifade eden Bakan Fidan, NATO'nun dağılması durumunda Türkiye'nin yeni bir Avrupa güvenlik mimarisinin parçası olmak isteyeceğini belirtti.

"CİN ŞİŞEDEN ÇIKTI VE GERİ KOYMANIN YOLU YOK"

Fidan, Avrupa'nın güvenliğine ilişkin, "Cin şişeden çıktı ve geri koymanın yolu yok." ifadesini kullanarak şunları kaydetti:

Başkan Trump, şu anda Avrupa'dan çekilmemeyi seçse bile, gelecekte benzer görüşlere ve siyasi fikirlere sahip birinin Amerika'nın Avrupa'nın güvenliğine katkılarını azaltmayı düşünmesi mümkün.

"İSRAİL SALDIRILARI AÇIK BİR PROVOKASYON"

Bakan Fidan, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarına ilişkin, "Karada devam eden saldırılar ve yeni askeri hareketlilik açık bir provokasyon. İsrail, her Arap ve Müslüman ülkeyi bir tehdit olarak görüyor ve bu son derece tehlikeli. Tüm sınırdaş devletleri zayıf tutma stratejisi savunulamaz." görüşünü paylaştı.

Fidan, Suriye'de "SDG" adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin "Türkiye'nin yeminli düşmanı" olduğuna dikkati çekerek, terör örgütünün faaliyetlerine devam etmesine izin verilemeyeceğini vurguladı.

"TÜRKİYE KAMP VE HAPİSHANELERİ DEVRALABİLİR"

Şam'daki yönetime terör örgütü PKK/YPG meselesinin çözülmesi konusunda "şans verilmek istendiğini" belirten Fidan, Ankara'nın gerekirse PKK/YPG'nin kontrol ettiği ve terör örgütü DEAŞ mensupları ve akrabalarının kaldığı kamp ve hapishaneleri devralabileceğini kaydetti.

"ABD ÇEKİLSE BİLE DEAŞ İLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Fidan, durumun istihbarat ve hava gücü meselesi olduğuna işaret ederek "Dolayısıyla biz, Suriye'nin komşuları olarak kendi bölgesel platformumuzu oluşturabilirsek ABD çekilse dahi DEAŞ ile mücadeleye devam edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.