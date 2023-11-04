Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya gelecek ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Ürdün'ün ardından Türkiye'yi ziyaret edecek. Blinken ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

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İsrail'in Gazze'ye olan zulmü devam ederken, en büyük desteği ise ABD'den alıyor.

Joe Biden'ın geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği İsrail'e giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor.

Pazartesi günü Türkiye'ye gelecek olan Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

Şiddetin durması için çağrı yapması bekleniliyor

İsrail ziyaretinde ABD’nin İsrail’e olan desteğini ifade eden Blinken’ın, rehinelerin serbest bırakılması, Gazze’ye insani yardımların sağlanması üzerinde durduğu kaydedildi.

Ürdün’e geçen Blinken’ın daha sonra Türkiye’yi ziyaret edeceği aktarılan açıklamada, Blinken’ın görüşmelerinde İsrail ve Gazze Şeridi’ndeki sivillerin korunmasının önemini ele alması, Gazze’deki sivillere insani yardımların sürdürülmesi, Filistin halkının Gazze dışına zorla gönderilmemesinin sağlanması konularını görüşmesi planlandığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanının şiddetin durdurulması ve sakinlik çağrısı da yapması beklenen Blinken, görüşmelerinde bölgesel gerilimleri azaltmaya yönelik acil mekanızmaları kurulmasını alacağı ve ABD’nin Orta Doğu’da kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için gerekli koşulları oluşturmak amacıyla birlikte çalışma tahhüdünde bulunduğu bildirildi.

Tokyo, Seul ve Yeni Delhi ziyaretleri

Blinken Orta Doğu turunun ardından Japonya, Güney Kore ve Hindistan’ı da ziyaret edecek. Blinken ve heyetinin, Tokyo, ziyaretinde Tokyo’da G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katılması, Japonya Başbakanı Kishida Fumio ve Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Blinken’ın görüşmelerinde Ukrayna’ya ekonomik yardımların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Blinken, Seul’de ise Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Dışişleri Bakanı Park Jin ve Ulusal Güvelik Danışmanı Cho Tae-yong ile bir araya gelecek. Blinken’ın görüşmelerinde Rusya-Ukrayna Savaşı, Rusya’nın Kuzey Kore işbirliği ile büyüyen askeri işbirliği ve Orta Doğu’daki istikrarsızlık gibi konuları ele alacak.