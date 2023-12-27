Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, karşı tarafın talebi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Blinken'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede önemli konular masaya yatırıldı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme, Blinken'ın talebi üzerine gerçekleştirildi.

İsveç'in NATO üyeliği

Dışişleri Bakanı Fidan, görüşmede, TBMM Dışişleri Komisyonu’nun dün aldığı karara atıfla İsveç’in üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM’nin uhdesinde devam ettiğini belirtti.

F-16 satışı

Dışişleri Bakanı Fidan, F-16 satışıyla ilgili olarak, ABD Yönetimi ve ABD Kongresi’nin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesinin beklendiğini ifade etti.

Gazze'deki son durum

Görüşmede Gazze’deki son gelişmeler de ele alınırken Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze’de biran önce ateşkes edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini hatırlattı.

Kıbrıs meselesi

Görüşmede Kıbrıs konusu da gündeme geldi.