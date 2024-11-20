Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile Gazze’de ateşkesi görüştü

DHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğine Brezilya'da devam etti.

Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, G20 Liderler Zirvesi marjında bir araya geldi.

LÜBNAN VE GAZZE KONUŞULDU

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İki bakan, Lübnan'daki çatışmaya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını tam olarak uygulayan ve sınırın her iki tarafındaki vatandaşların evlerine dönmelerine izin veren diplomatik bir çözüm bulunması ihtiyacını ele aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'de devam etmekte olan insani yardım çabaları ile savaşın sona erdirilmesi ve tüm rehinelerin serbest bırakılması konusun da ele alındı.

GÜNEY KAFKASYA'DA SON DURUM GÖRÜŞÜLDÜ

Taraflar ayrıca Güney Kafkasya'da onurlu ve kalıcı bir barışın önemini de ele aldı.