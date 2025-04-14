Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü

Haber Merkezi
Türkiye, diplomaside arabulucu rolünü sürdürüyor...
Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor.
RUBIO İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER ELE ALINDI
İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ile Gazze'deki insani durum da istişare edildi.
Görüşmede ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildi.
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