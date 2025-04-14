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Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü

Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li mevkidaşı Rubio arasındaki görüşmede ikili ilişkiler, Suriye, Gazze’deki durum ve Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin tesisi değerlendirildi.