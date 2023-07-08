Hakan Fidan, ABD'li ve Kanadalı mevkidaşları ile telefonda görüştü
ensonhaber.com

Hakan Fidan'ın yoğun diplomatik trafiği sürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Önemli konular ele alındı

Görüşmede NATO genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.

Kanadalı mevkidaşı ile de görüştü

Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmeye göre görüşmede Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Görüşmede NATO'nun genişlemesi ve ikili ilişkiler de ele alındı.