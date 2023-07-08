Hakan Fidan, ABD'li ve Kanadalı mevkidaşları ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile telefonda görüştü.

ensonhaber.com Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomatik trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Önemli konular ele alındı Görüşmede NATO genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı. Kanadalı mevkidaşı ile de görüştü Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmeye göre görüşmede Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede NATO'nun genişlemesi ve ikili ilişkiler de ele alındı.