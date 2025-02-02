Hakan Fidan: ABD'nin Gazze teklifi insanlık dışı

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Katar’a resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, burada temaslarda bulunuyor..

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Doha’da gerçekleşen görüşmeler sonrası Bakan Fidan, mevkidaşı ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi.

Açıklamalarında Donald Trump'ın Gazze'de bulunan Filistinlilere yönelik teklifini değerlendiren Bakan Fidan, "ABD'nin Gazze teklifi insanlık dışı" dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamaları şöyle:

"SEURİYE HALKININ YÖNETİMİNİ ELE ALMASI VE GEÇİŞ SÜRECİNE BİZLER NASIL YARDIMCI OLURUZ BU KONUDA İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Ev sahipliğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. İki ülke arasındaki ilişkiler stratejik düzeyde. Bu ilişkinin bölgenin barışına, refahına ve ekonomisine kattığı olumlu hususları herkes görüyor. Bunu daha da ileri götürmemiz gerekli. En son elimizde olan konu Suriye meselesi.



Suriye halkının yönetimini eline alması ve geçiş sürecine bizler komşu ülkeler nasıl yardımcı oluruz bu konuda iletişim halindeyiz. Ülkenin yeniden inşasında ihtiyacı olan konular konusunda ciddi adımlar atılması gerekiyor. Suriye'nin acil sorunlarına acil çözümler için beraber çalışıyoruz. Uluslararası yaptırımların kalkması önemli. Silahlı grupların ulusal ordu altında bir araya gelmesi önemli. Terörle mücadele önemli.



Şam yönetiminin özellikle YPG'ye yönelik ulaşma ve çözüm bulma gayretleri devam ediyor. Türkiye olarak bunu yakından takip ediyoruz. Umudumuz kan dökülmeden sorunun çözülmesi. Terörün Suriye'de yer bulmasına müsamaha göstermemiz mümkün değil.

GAZZE'DE ATEŞKES DEĞERLENDİRMESİ

Gazze'de ateşkesin kesintisiz bir şekilde devam etmesi bizim için öncelik. Ateşkesten sonra yardımların bölgeye ulaştırılması konusunda sıkıntılar yaşandığını görüyoruz. İsrail'in engelleyici tavırlardan vazgeçmesi gerekiyor. Türkiye olarak bu konuda çok büyük bir hassasiyetimiz var. Yardımlarımızı en iyi ve en hızlı şekilde nasıl ulaştırırız bunun gayreti içindeyiz.

"KATAR VE TÜRKİYE BU KONUDA YAKIN BİR İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE"

Suriye'deki geçiş sürecinde, Suriye ile ve bölgedeki dostlarımız ile yakın iletişim halindeyiz. Bir kabineye ihtiyaç vardı. Hükümetin kurulması ile büyük belirsizliklerin ortadan kalkacağını düşünüyorum.



Halkın çözüm bekleyen sorunları var. Bizler neler yapabiliriz, Katar ve Türkiye bu konuda yakın iş birliği içerisinde. Neler yapılabilir bunları çalışıyoruz. Bir takım kesinleşmiş projeler var. Amacımız bunları hayata geçirmek.

"FİLİSTİN HALKININ YERİNDEN EDİLMESİNE TAMAMEN KARŞIYIZ"