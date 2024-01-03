Hakan Fidan açıkladı: ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor

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İsrail'in Gazze'ye yönelik ağır saldırıları hız kesmeden devam ediyor.

Aylar önce başlayan gerilim hat safhaya tırmanırken, saldırılar vahşi boyutlara ulaşıyor.

Bombardımana tutulan Gazze'de hayat durma noktasına doğru ilerlerken, Filistinliler çaresizlik içerisinde hayata tutunmaya çalışıyor.

Türkiye mazlumların yanında

Türkiye, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması için 7 Ekim'den bu yana yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da basın mensuplarıyla buluştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fidan, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Bölgesel savaş uyarısı yaptı

Filistin-İsrail çatışmasına değinen Fidan, bölgesel savaş uyarısı yaptı, "Savaşın yayılması ciddi bir risk." dedi.

Lübnan'da Hamas'ın iki numaralı ismi Salih Aruri'ye düzenlenen suikast için Fidan, "İsrail, Lübnan'la savaşa girmemek için kendini zor tutuyor." ifadelerini kullandı.

Blinken Türkiye'ye geliyor

Fidan, cumartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye'ye geleceğini de açıkladı.

"Misafirim olarak gelecek"

Ziyarete ilişkin konuşan Fidan, şunları kaydetti:

Cumartesi seyahati olacak. Benim misafirim olarak Türkiye'ye gelecek. Şu anda planlanan o, yani bir değişiklik olmazsa misafirimiz olarak geliyor. Cumhurbaşkanımızın şu anda planlanan bir seyahati yok. Yani üzerinde konuştuğumuz seyahat yok şu anda.