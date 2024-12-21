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Haber Merkezi

Almanya, dün akşam skandal bir saldırı ile sarsıldı...

Almanya'nın Magdeburg kentinde kurulan Noel pazarında gerçekleştirilen kanlı saldırı sonrası Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, ölenlerden birinin küçük bir çocuk olduğu bildirildi.

HAKAN FİDAN'DAN AÇIKLAMA

Acı olay sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son duruma ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Türk vatandaşlarının da saldırılarda yaralandığını bildiren Bakan Fidan, şu ifadelerde bulundu:

Almanya'nın Magdeburg kentinde yaşanan elim saldırıda iki vatandaşımızın da yaralandığı öğrenilmiştir. Hastanede olan vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Durumları Hannover Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir.

NE OLMUŞTU?

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirilmişti.