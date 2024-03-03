Hakan Fidan Antalya'da diplomasi trafiği devam ediyor Diplomasinin kalbi Antalya'da atarken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği de devam ediyor. Bakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında birçok ikili görüşme gerçekleştirdi.

AA

Antalya'da devam eden diplomasi forumu kapsamında yapılan görüşmeler sürüyor.

Dışişleri Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'na gelen birçok mevkidaşıyla bir araya geldi.

Fidan, Namibya Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Peya Mushelenga, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Senegal Dışişleri Bakanı Ismaila Madior Fall, Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, Karadağ Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic ve Burkina Faso Dışişleri, Bölgesel İşbirliği ve Yurt Dışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean-Marie Traore ile görüştü.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki ile görüşme

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Maliki ile görüştü.

Fidan, Türkiye'nin Filistin’e güçlü desteğinin süreceğini aktardı.

İsrail’in saldırılarına bir an önce son vermesi ve ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, kabul edilmiş uluslararası parametrelere uygun biçimde, iki devletli çözüm dışında bir alternatifin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Fidan, ihtiyaç duyulan insani yardımın kesintisiz biçimde ulaştırılmasının önemine değindi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)