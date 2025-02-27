Hakan Fidan: Avrupa'nın güvenlik mimarisi Türkiyesiz inşa edilemez

AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi görüşmeleri sürüyor.

Dün Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile görüşen Fidan, bugün ise Arnavutluk'tan mevkidaşı İgli Hasani ile bir araya geldi.

Basına kapalı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

AVRUPALI LİDERLERİN GÖRÜŞMESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Avrupalı liderlerin hem ABD ile hem de kendi aralarında yürüttüğü ciddi müzakereler olduğunu vurgulayan Fidan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da yakın zamanda ABD'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak,1-2 Mart tarihlerinde Avrupalı liderlerin "Avrupa'nın güvenliği ve Ukrayna" konulu toplantıya işaret etti.

"KENDİ ARALARINDA İSTİŞARE MEKANİZMASI BAŞLATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Fidan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:



Bir taraftan Ukrayna'daki savaşı sonlandırmaya yönelik adımlar atılırken diğer taraftan Avrupa ülkelerinin kendi aralarında büyük bir istişare mekanizması başlatmaya çalıştığını görüyoruz. Bu durumda, Avrupa güvenlik mimarisi gelecekte nasıl olacak? NATO'nun olmadığı bir Avrupa güvenlik mimarisi konularının Avrupalı liderler tarafından şimdilik gündeme getirilip tartışılmaya başlandığını görüyoruz.

"AVRUPA'NIN GÜVENLİK MİMARİSİ TÜRKİYESİZ İNŞA EDİLEMEZ"

Bu toplantıların yakından takip edildiğini söyleyen Fidan, "Avrupa güvenlik mimarisi yeniden oluşacaksa bunun Türkiyesiz olması mümkün değil. Türkiye'yi dışarıda bırakan, Türkiye gibi bir askeri gücü dışarıda bırakan bir güvenlik mimarisi yaklaşımını çok fazla gerçekçi olmayacağı hususunda altı çizilmesi gereken başka bir husus." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA KONUSU MASAYA YATIRILDI

ABD'deki yeni yönetimin, Ukrayna'daki savaşa ilişkin görüşlerinin ve politikalarının bir önceki yönetimle neredeyse taban tabana zıt olduğunu belirten Fidan, "Ukrayna'da yapmış oldukları masrafların, tekrar geri ödenmesi konusunda bir anlaşma zemini oluşturmaya çalıştığını anlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 28 Şubat'ta ABD'nin başkenti Washington'a ziyaret düzenleyeceğini hatırlatarak ziyaret sırasında bir anlaşmanın hayata geçeceğini düşündüğünü söyledi.

"AMERİKALILAR NE DİYECEK GÖRECEĞİZ"

"Onun mukabilinde ne türden güvenceler alınacak, o da ayrıca anladığımız kadarıyla tartışılıyor." diyen Fidan, Ukraynalıların özellikle ABD'lilerden bir ateşkes barış anlaşması durumunda, güvenlik garantisi adı altında talep ettikleri birtakım pratik, somut, askeri destek ve garanti talepler olduğunu kaydetti.

Bakan Fidan, "Bu talepler nasıl yerine gelir, Amerikalılar ne kadarına 'Evet' derler, bunu göreceğiz." diye konuştu.