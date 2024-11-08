Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı

AA

Kardeş Azerbaycan, Karabağ Zaferi'nin 4. yıl dönümünü kutluyor.

Bu kapsamda Türkiye'den tebrikler art arda geliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik edenler arasındaydı.

"ZAFER COŞKUSUNU PAYLAŞIYORUZ"

Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü büyük bir sevinç ve gururla, yürekten kutladığını belirterek, "Karabağ'ı öz yurduna kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin zafer coşkusunu paylaşıyor, azatlık mücadelesinde canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi hürmetle anıyorum." ifadesini kullandı.