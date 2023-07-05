Hakan Fidan, Bakü'de İlham Aliyev ile görüştü Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, burda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

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AA

Türkiye yeni dönemde de dış politikaya hızlı girdi.

Başarılı bir Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) başkanlığı döneminden sonra Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan, göreve geldiği günden itibaren birçok diplomatik görüşme gerçekleştirdi.

Dün Ankara'da Ürdün heyeti ile görüşen Fidan, bugün Azerbaycan'da...

Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Fidan, burada Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov tarafından toplantının gerçekleştirileceği salonda karşılandı.

Aliyev kabul etti

Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.