Hakan Fidan: Barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazırız

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Ukrayna -Rusya savaşının farklı coğrafları da olumsuz etkilediğini söyleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu savaşın son bulması gerektiğini ifade etti.

Bakan Fidan, barış görüşmesi için Türkiye'nin ev sahibi olabileceğini de belirtti.

Konuşmadan ilk satır başları şöyle:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan:

-Rusya-Ukrayna savaşı son bulmalı.

-ABD'nin yeni girişimine büyük önem atfetmekteyiz.

- Bu savaş farklı coğrafyaları da olumsuz etkiliyor.

-Sayın Lavrov ile Suriye konusunu da konuştuk. Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda tavrımız net. Terör örgütlerinin Suriye'de yuvalanmasına göz yummak söz konusu dahi olamaz. Türkiye'nin güvenlik gerekçelerine herkesin saygı göstermesini bekliyoruz.

-Filistin'de süregelen İsrail saldırganlığının sonlandırılması için uluslararası toplumun ortak çalışması şarttır.

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