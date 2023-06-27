Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri ile telefonda görüştü
ensonhaber.com

MİT Başkanlığı'nı İbrahim Kalın'a devreden görevine hızlı başladı.

Bu çerçevede Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yaşanan gelişmelere dair bir bilgilendirme açıklaması yapıldı.

BM Genel Sekreteri ile görüştü

Yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni görevi vesilesiyle kendisini arayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir görüşmesi gerçekleştirdi.

Gündem maddeleri ele alındı

Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye'ye yönelik insani yardımlar ele alındı.