Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye'ye insani yardım konuları ele alındı.

ensonhaber.com MİT Başkanlığı'nı İbrahim Kalın'a devreden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görevine hızlı başladı. Bu çerçevede Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yaşanan gelişmelere dair bir bilgilendirme açıklaması yapıldı. BM Genel Sekreteri ile görüştü Yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni görevi vesilesiyle kendisini arayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gündem maddeleri ele alındı Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye'ye yönelik insani yardımlar ele alındı.