İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Toplantısı Mısır'da düzenlendi..
Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, burada önemli değerlendirmelerde bulundu.
"18 MART'TAKİ İSRAİL HAVA SALDIRILARI, İSRAİL'İN DAHA KAPSAMLI BİR AJANDASI OLDUĞUNU GÖZLER ÖNÜNE SERMİŞTİR"
Bakan Fidan toplantıdaki hitabında, şöyle dedi:
Bugün burada toplandığımız sırada, soykırım, zorla yerinden etme ve apartheid hala devam ediyor. 18 Mart’taki İsrail hava saldırıları, İsrail’in daha kapsamlı bir ajandası olduğunu gözler önüne sermiştir. İnsani yardımların ulaştırılmasının engellenmesi ve Suriye ile Lübnan topraklarının hedef alınması, İsrail’in bu yayılmacı politikada ısrarcı olduğunun göstergeleridir.
"BÖLGEDE İSRAİL DURDURULMADAN BARIŞ MÜMKÜN DEĞİLDİR"
"Bölgede İsrail durdurulmadan barış mümkün değildir" ifadelerini kullanan Bakan Fidan, şöyle dedi:
Öncelikli hedefimiz, Gazze’deki yıkımın durdurulması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması olmalıdır. İsrail üzerindeki baskının artırılması gerekmektedir. Acil ve kalıcı ateşkes için BM gibi platformlardan faydalanmalıyız. Tüm İİT ülkelerince desteklenen Mısır’ın Gazze planı yapıcı bir çerçeve sunmaktadır. Bu plan temelinde ilerlemeliyiz.
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