İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Toplantısı Mısır'da düzenlendi..

Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, burada önemli değerlendirmelerde bulundu.

"18 MART'TAKİ İSRAİL HAVA SALDIRILARI, İSRAİL'İN DAHA KAPSAMLI BİR AJANDASI OLDUĞUNU GÖZLER ÖNÜNE SERMİŞTİR"

Bakan Fidan toplantıdaki hitabında, şöyle dedi:

Bugün burada toplandığımız sırada, soykırım, zorla yerinden etme ve apartheid hala devam ediyor. 18 Mart’taki İsrail hava saldırıları, İsrail’in daha kapsamlı bir ajandası olduğunu gözler önüne sermiştir. İnsani yardımların ulaştırılmasının engellenmesi ve Suriye ile Lübnan topraklarının hedef alınması, İsrail’in bu yayılmacı politikada ısrarcı olduğunun göstergeleridir.