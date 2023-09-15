Hakan Fidan: Bölgemizde Türkiye'nin dahil olmadığı bir koridorun olması mümkün değil Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Dünya Türk İş Konseyi'nde konuştu. Bakan Fidan, "Bölgemizde Türkiye'nin dahil olmadığı enerji ve ulaştırma koridorlarının etkin ve sürdürülebilir olması mümkün değildir" dedi.

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ensonhaber.com

Haliç Kongre Merkezi'nde Dünya Türk İş Konseyi'ne katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önemli açıklamalar yaptı.

Bölgede Türkiye olmadan bir koridorun olmayacağını söyleyen Fidan, Kalkınma Yolu Projesi hakkında da konuştu.

Bakan Fidan, projenin birkaç ay içinde uygulama safhasına geçeceğini ümit ettiklerini söyledi.

Kordior iki ayrı etaptan oluşacak

2023 yılında başlaması beklenilen koridor, iki ayrı etaptan oluşacak. Mallar, Hindistan’dan deniz yoluyla BAE’ye oradan ise Suudi Arabistan ve Ürdün üzerinden demir yoluyla İsrail’e ulaşacak.

İkinci aşamada da mallar İsrail limanlarından alınacak İtalya'da da Fransa limanlarına deniz yoluyla taşınacak.

"Türkiye'nin dahil olmadığı koridorların sürdürülmesi mümkün değil"

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Orta Doğu'da refah ve istikrar için büyük önem arz eden Kalkınma Yolu Projesi'nde birkaç ay içerisinde uygulama safhasına geçmeyi ümit

ediyoruz



Bölgemizde Türkiye'nin dahil olmadığı enerji ve ulaştırma koridorlarının etkin ve sürdürülebilir olması mümkün değildir

Erdoğan mesajı verdi: Türkiye olmadan koridor olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi’nde gündeme gelen Hindistan–Orta Doğu–Avrupa Ekonomi Koridoru’nun (IMEC) önemli olduğunu ve bir yol koridorunun Türkiye olmadan olmayacağını belirtti.

Erdoğan, Hindistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorusu üzerine, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi projesini hatırlattı ve bu konuda yol alındığını vurguladı.

Ardından da IMEC ile ilgili olarak, "Türkiyesiz bir koridor olmaz. Türkiye, önemli bir üretim ve ticaret üssü. Doğudan batıya trafik için en uygun hat Türkiye üzerinden geçmek durumunda." dedi. Bu süreçte Körfez'in Türkiye ile beraber attığı adımın çok önemli olduğunu belirten Erdoğan, "Irak, Katar, Abu Dabi, Türkiye üzerinden Avrupa'ya giden bir koridordan bahsediyoruz.

Bu konuda özellikle Muhammed Bin Zayed kararlı bir telkinde bulundu, 'Bu işi uzatmayalım, 60 günde arkadaşlarımız görüşmeleri bitirsinler ve hemen temelleri atalım' dedi." diye konuştu.

"Bizler buna hazırız"

Kendisinin de bu konuda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na gerekli talimatları verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, "Onlar muhataplarıyla görüşerek inşallah bu adımı atacaklar. Bu rakam öyle ufak rakam değil. Ama Birleşik Arap Emirlikleri bu işe çok hazır. Katar çok hazır. Bizler buna çok hazırız. Bu adımı inşallah bu şekilde atmış olacağız." diye konuştu.