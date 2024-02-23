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Hakan Fidan, Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira ile görüştü

Hakan Fidan, Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Brezilya’da dün akşam saatlerinde Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ve Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile görüştü.