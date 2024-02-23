DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Brezilya’da temaslarına devam ediyor.
Brezilyalı mevkidaşıyla görüştü
Bakan Fidan, dünkü temasları çerçevesinde Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ve Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile bir araya geldi.
Dün de çeşitli görüşmeler yaptı
Fidan, dünkü temasları çerçevesinde Rio de Janerio şehrinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yanı sıra Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena Ibarra, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile bir araya gelmişti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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