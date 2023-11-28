Hakan Fidan Brüksel'e gidiyor! 'Gazze' masada olacak
AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, 28-29 Kasım tarihlerine ilişkin programı açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın, 28-29 Kasım'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'i ziyaret edeceği belirtildi.

"Gazze" masada olacak

Açıklamada, toplantı kapsamında "Ukrayna'da savaşın ve Gazze'deki insanlık dramının sürdüğü bir dönemde", Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, Balkanlar'daki gelişmelerin ele alınması ve Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun tertiplenmesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir." ifadesi kullanıldı.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)