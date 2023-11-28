Hakan Fidan Brüksel'e gidiyor! 'Gazze' masada olacak

AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, 28-29 Kasım tarihlerine ilişkin programı açıklandı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın, 28-29 Kasım'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'i ziyaret edeceği belirtildi.
"Gazze" masada olacak
Açıklamada, toplantı kapsamında "Ukrayna'da savaşın ve Gazze'deki insanlık dramının sürdüğü bir dönemde", Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, Balkanlar'daki gelişmelerin ele alınması ve Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun tertiplenmesinin planlandığı kaydedildi.
Açıklamada, "Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir." ifadesi kullanıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış