Hakan Fidan, Brüksel'e gidiyor: NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak 3-4 Nisan tarihlerinde yapılacak olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak için Belçika’nın başkenti Brüksel’e gidecek olan Bakan Hakan Fidan, burada Türkiye'nin beklentilerini aktaracak.

DHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor...

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; 2024 yılının ilk dışişleri bakanları toplantısı, 3-4 Nisan tarihlerinde Brüksel’deki NATO Karargahında gerçekleştirilecek.

Toplantıda Türkiye'yi Bakan Fidan temsil edecek.

Yıl dönümü nedeniyle kutlama töreni yapılacak

4 Nisan ayrıca NATO'nun 75'inci kuruluş yıl dönümüne denk geldiği için kutlama töreni düzenlenecek.

Liderler düzeyindeki NATO Zirvesi ise 9-11 Temmuz tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington'da yapılacak.

Ele alınacak konular

Toplantıda; genel caydırıcılık konuları, terörizmle mücadele, Ukrayna'daki gelişmeler, Washington Zirvesi'nin hazırlıkları, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin ardından İttifak'ın son durumu ve dünyadaki diğer bölgelerdeki stratejik gelişmeler ele alınacak.

Türkiye'nin beklentileri aktarılacak

Bakan Fidan'ın toplantıda, NATO'nun terörizmle ortak mücadele etmesi gerektiğini ve bunun NATO'nun görevlerinden biri olduğunu vurgulaması; PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye’nin beklentileri aktarması bekleniyor.

Bazı NATO üyelerinin bu terör örgütleriyle ortaklık ilişkisine girmesinin kabul edilemez olduğunu belirteceği düşünülüyor.

4 ülkenin temsilcileriyle ikili görüşmeler yapacak

Fidan'ın ayrıca müttefiklerin birbirlerine savunma sanayi alanında yaptırım ve kısıtlama uygulamasının İttifak ruhuna aykırı olduğunu ve NATO'nun güvenliğini olumsuz etkilediğini ifade etmesi, Avrupa'nın savunma ve güvenliğinin etkin şekilde sağlanabilmesine yönelik Türkiye'nin görüşlerini aktarması öngörülüyor.

Öte yandan Bakan Fidan'ın; İngiltere, Almanya, Finlandiya ve Bulgaristan dışişleri bakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)