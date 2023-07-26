Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

AA

Çinli heyetin Ankara temasları sürüyor...

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü.

Fidan ile Wang Yi, baş başa ve heyetler arası görüşmelerde ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldı.

İkili ilişkiler ele alındı

Görüşmelerde, Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi, Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması, Konsolosluk İstişareleri, Karma Ekonomik Komisyonu” gibi iki ülke arasındaki diyalog ve istişare mekanizmalarından daha etkin şekilde istifade edilmesi; ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunlaştırılması, Kuşak ve Yol ile Orta Koridor girişimlerinin uyumlaştırılması, nükleer enerji, tarım, sivil havacılık, kültür ve turizm konuları üzerinde duruldu.

Bu çerçevede, Çin Halk Cumhuriyeti’yle Türkiye arasındaki ikili ticareti daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya dönük neler yapılabileceği hususu ile yatırımların karşılıklı olarak artırılması konuları gündeme geldi.

Uygur Türklerinin durumu görüşüldü

Ziyaret vesilesiyle Uygur Türklerinin durumu da ele alındı.

Ziyaret sırasında ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde de bulunuldu. Bu çerçevede Ortadoğu’daki gelişmeler, Ukrayna’daki son durum ve küresel mali sistem de değerlendirildi.

Wang Yi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi de öngörülüyor.