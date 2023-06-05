Hakan Fidan Dışişleri görevini teslim aldı

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Yeni kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Yeni kabinede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu.

Bu kapsamda dün birçok bakanlıkta görev değişimi gerçekleştirildi.

Bugün ise Dışişleri Bakanlığı’nda görev değişim töreni yapıldı.

Eski MİT Başkanı Hakan Fidan Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Dışişleri Bakanlığı görevini teslim aldı.

Hakan Fidan görev tesliminde şu ifadeleri kullandı:

MİT'te 13 yıl süren görevimin ardından Dışişleri'ne atanmış olmamdan dolayı Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Şahsıma gösterilen güven için teşekkür ediyorum.



Bugün cumhuriyetimizin 100 yılında aranıza katılmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Devletimizin bütünlüğü için elimden gelen gayreti göstereceğim. Vatanımıza hayırlı olsun, Allah mahçup etmesin.