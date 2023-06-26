Hakan Fidan: Dünyanın en geniş 5 diplomatik ağından birisine sahibiz Karadağ'da konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "260 temsilcilikle dünyanın en geniş 5 diplomatik ağından birisine sahibiz. Çok kısa sürede bu sayıyı daha da yukarılara taşıyacağız" dedi.

AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi'ne katılmak için gittiği Karadağ'da Karadağ Türk Ticaret Odası'nın açılışında konuştu.

GDAÜ Zirvesi vesilesiyle dost ve müttefik Karadağ'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Fidan, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selamlarını iletti.

Fidan, Türkiye'nin Karadağ ile tarihi, insani, siyasi ve kültürel bağlara sahip olduğunu vurgulayarak, bu güçlü bağların ekonomi alanında da her geçen gün derinleştiğini ifade etti.

"250 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşacağız"

Karadağ'ın stratejik konumuyla, altyapısıyla ve turizm potansiyeliyle Adriyatik Denizi'ne açılan coğrafi ve lojistik bir cazibe merkezi haline geldiğini aktaran Fidan şu ifadeleri kullandı:

Nitekim, Türk sermayeli yatırımların toplamı 344 milyon avroya ulaşmıştır. Doğrudan yabancı yatırımlar bakımından Karadağ'da en üst sıralarda bulunmaktayız. Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesiyle geçtiğimiz yıl ikili ticaret hacmimiz 200 milyon doları aşmış bulunmaktadır. Ticaret adamlarımızın ortaya koyduğu 250 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefimize bu yıl sonunda ulaşmayı öngörüyoruz. Ama biliyorum ki bu rakam sayın cumhurbaşkanlarımız için yeterli olmayacak.

Fidan, Karadağ hükümetine, Türk iş dünyasına yönelik teşviklerinden ve yapıcı yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti.

Karadağ'da özellikle enerji, turizm, altyapı, eğitim, sağlık, tarım, ormancılık, iletişim ve bilişim gibi alanlarda yatırım potansiyelinin olduğunu kaydeden Fidan, otoyol, demir yolu ve havaalanı yenilemesi gibi projelerin de halihazırda mevcut olduğunu belirtti.

Fidan, iş insanlarını bu vesileyle bu projelere odaklanmaya ve ihalelere katılmaya teşvik ettiğini vurgulayarak, sivil havacılık alanında da işbirliğini derinleştirdiklerine işaret etti.

"260 temsilcilikle dünyanın en geniş 5 diplomatik ağından birisine sahibiz"

Fidan, geçen haftalarda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Hizmet İhracatçıları Birliği ve THY ile verimli görüşmeler yaptıklarına dikkati çekerek şunları söyledi:

Ekonomik gücümüz, milli güvenliğimiz ve ülke refahımızın en önemli unsurlarındandır. Hükümet olarak daima her alanda, sizlere, iş adamlarımıza desteğimizi sürdüreceğiz. 260 temsilcilikle dünyanın en geniş 5 diplomatik ağından birisine sahibiz. Çok kısa sürede bu sayıyı daha da yukarılara taşıyacağız.

Türk iş dünyasının önünü dünyanın her yerinde yenilikçi ve tesirli girişimlerle açmaya devam edeceklerini aktaran Fidan, bunu yaparken iş insanları ve ticaret odalarıyla çok yakın temas ve eşgüdüm içinde olmayı da sürdüreceklerini ve Türkiye'nin büyükelçiliğinin kapısının her zaman onlara açık olduğunu bildirdi.

Fidan, Karadağ Türk Ticaret Odasının faaliyete geçmesinin Türkiye ile Karadağ arasındaki ikili ticari ve yatırım ilişkilerinin gücüne güç katacağının altını çizerek Türk Ticaret Odasının hayırlı olmasını diledi.

Misafirperverlikleri için teşekkür etti

Bakan Fidan, odanın kurulmasında emeği geçenlere en içten teşekkürlerini ileterek Karadağ hükümetine de misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Karadağ Türk Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Burhan Genç de iki ülke arasındaki ticaretin gelişerek devam ettiğini ve bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Programa Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, Karadağ Türk Ticaret Odası üyesi iş insanları, Karadağlı yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.