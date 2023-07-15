Hakan Fidan, Endonezya'da diplomasi trafiği yürüttü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN toplantısı için Endonezya'ya gitti. Burada diplomatik görüşmeler sırasında mevkidaşları yerel kültürlerini simgeleyen gömlekler tercih ederken, Fidan ise takım elbise tercihi ile dikkat çekti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye Yüzyılı kabinesi, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği yeni kabinedeki isimlerden biri de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan görevi teslim alan Fidan, yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Yeni dönemde de dış politikada önemli görüşmeler gerçekleşiyor.

Hakan Fidan Endonezya'da

Mevkidaşlarıyla görüşen Hakan Fidan'ın son olarak temaslarda bulunmak üzere Endonezya'ya gitti.

Bu kapsamda Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Mevkidaşlarıyla görüştü

Cakarta’da yapılan toplantıda Fidan, mevkidaşı Antony Blinken ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Fidan ve Blinken, söz konusu temasta 11-12 Temmuz’da yapılan NATO Zirvesi’nde alınan kararlar görüşüldü.

Aynı zamanda birçok isimle de ikili görüşmelerine devam etti.

Kıyafet tercihi ayrıntısı dikkat çekti

Öte yandan toplantıda bazı detaylar dikkat çekti.

Konuklar görüşme sırasında yerel kültürlerini yansıtan kıyafetleri tercih ederken, Hakan Fidan takım elbise tercih etti.

Ev sahibi Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo da yerel kıyafetiyle gündem oldu.

Bakanların renkli ve desenli gömlekleri olumsuz yorumlar alırken, Hakan Fidan'ın takım elbise ile katılması ise toplantının ciddiyetini korumasına yorumlandı.