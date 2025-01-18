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Haber Merkezi

7 Ekim 2023...

Gazze'ye saldırı düzeleyen İsrail, 15 ay boyunca 50 bine yakın masumu katletti.

Gazze'de kadınlar, çocuklar, bebekler hayattan koparıldı...

Binlerce kişinin yaralanmasına ve yerinden edilmesine de neden olan İsrail, sonunda ateşkes anlaşmasını onayladı.

ANLAŞMA DOHA'DA İMZALANDI

İsrail ve Hamas, Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşmasını imzaladı.

Katar'ın başkenti Doha'daki toplantı saatlerce sürerken, arabulucu ülkeler ABD, Katar ve Mısır da anlaşmaya imza attı.

ATEŞKESİN SAATİ BELLİ OLDU

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkesin pazar sabahı 9.30'da yürürlüğe gireceği aktarıldı.

HAKAN FİDAN'DAN DEĞERLENDİRME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Bakü'de Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan basın toplantısında, Gazze'de sağlanan ateşkesi de değerlendirdi ve şöyle konuştu;

ATEŞKESTEN MEMNUNUZ

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatı da bugün gündemimizdeydi. Ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'ye acil insani yardım ulaştırılmasının takipçisi olacağız.

GÜÇLÜ AZERBAYCAN GÜÇLÜ TÜRKİYE'DİR