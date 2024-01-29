Hakan Fidan: Gazze'de yüzlerce insanı açlıkla kaybedebiliriz Arnavutluk'a giden ve burada basın toplantısı sırasında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırıma değindi. Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen yardımlara dikkati çeken Fidan, "Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen insani yardımlar, tıbbi malzemeler, içeride büyük bir felaketin habercisi şu anda" dedi.

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AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor...

Bakan Hakan Fidan, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile Tiran'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çeken Bakan Fidan, binlerce insanın açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bakan Fidan devam eden açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Milyonlarca Filistinlinin açlıkla ve salgın hastalıkla katledilme tehlikesiyle karşı karşıyayız"

Biliyorsunuz on binlerce masum Filistinli günlerdir dünya kamuoyunun gözü önünde katledilmeye devam etmekte. Fakat geldiğimiz noktada başka bir trajedi seviyesiyle karşı karşıyayız.



Binlerce insanı biz kurşunlardan ve bombalardan kaybetmişken, şimdi İsrail tarafından Gazze'de rehin alınmış milyonlarca Filistinlinin açlıkla ve salgın hastalıkla katledilme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen insani yardımlar, tıbbi malzemeler, içeride büyük bir felaketin habercisi.

"Önleyici tedbirler almaya davet ediyorum"

Uluslararası kamuoyunun bugüne kadar gösterdiği çaba ve niyet, maalesef olması gereken yardımın içeriye girmesini mümkün kılmamıştır. Bu nedenle buradan uluslararası kamuoyunu daha farklı yöntemler kullanarak rehin alınmış 2 milyon insanın açlıkla ve salgın hastalıkla yok edilmesini önleyici tedbirler almaya davet ediyorum.



Aksi takdirde çok geç olabilir. Bombalardan ve kurşunlardan ölen insanlara ilaveten on binlerce, yüzbinlerce insanı açlıkla kaybedebiliriz. Bu dünya kamuoyunun taşıyamayacağı büyük bir vicdani yük olur. Şimdiden var olan metotların dışına çıkmak gerekse de, oraya yardım götürmeyi mümkün kılmamız gerekiyor.

FETÖ hassasiyeti vurgulandı

Arnavutluk Dışişleri Bakanı Hasani ile terörle mücadele ve bölgesel güvenlik konularını görüştüklerini ifade eden Fidan, “FETÖ'nün Arnavutluk'ta kalan son kalıntılarının da temizlenmesi için Türkiye'nin hassasiyetini tekrar vurguladık. O konuda ne türden tedbirler alınabilir, nasıl ilerlenebilir, o konuyu görüşme imkanımız oldu” dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)