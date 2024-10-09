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Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne katılacak

Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne katılacak Ukrayna ve Rusya savaşında çözüm aramaya yönelik düzenlenecek olan Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nin 3'üncüsü için hazırlıklar başladı. 11 ülkeden temsilcilerin katılacağı zirvede, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fidan temsil edecek.