Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü. Görüşmede, Gazze'de kalıcı barış için iki devletli çözüm konuları ele alındı.

AA

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi vurmaya devam ediyor...

Binlerce masumu öldüren İsrail, Gazze'yi açık hava hapishanesine çevirdi.

Çocuklara dahi acımayan ve dünyadan gelen ateşkes çağrılarına da kulaklarını tıkayan İsrail, gelen yardımlara da engel oluyor.

İsrail'in yaptıklarını kınayan ve en sert tepkiyi gösteren ülkelerden birisi ise Türkiye...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı her platformda Gazzeli vatandaşlara olan desteğini ve kalıcı ateşkes çağrısını dile getiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde de Türk halkı hem bölgeye gönderdiği yardımlar hem de boykotlarla, Gazze'ye el uzatıyor.

Diplomasi trafiği de devam ediyor...

Bu kapsamda da Gazze için diplomasi trafiği de sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüştüğü mevkidaşlarıyla sık sık bu konuyu dile getiriyor.

Bakan Fidan bu defa ise Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti.

İnsani yardımlar, kalıcı barış...

Kabulde, Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması, insani yardımların artırılması, rehinelerin bırakılması ve kalıcı barış için iki devletli çözüm konuları ele alındı.

Türkiye rol oynamaya devam edecek

Gazze'deki kalıcı ateşkes için büyük bir rol oynayan Türkiye, diplomasi trafiğini sürdürmeye devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)