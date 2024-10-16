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AA

Ankara, bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

HAKAN FİDAN VE İBRAHİM KALIN İLE GÖRÜŞTÜ

Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü.

3'lü görüşmenin ardından Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Barzani’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye ile Irak ve IKBY arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi.

Ayrıca tarafların, bölgedeki son gelişmeleri ve her iki tarafı ilgilendiren çeşitli konuları da ele alacakları ifade edildi.