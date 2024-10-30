Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı ile Londra'da bir araya geldi

İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında temaslarına başladı.

Bakan Fidan, Birleşik Krallık’a ikili düzeyde ilk resmi ziyareti kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştü.

NELER GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede ikili iş birliğinin her alanda gelişmesinden duyulan memnuniyet, Türkiye’nin mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesine yönelik müzakereler, enerji ve ulaştırma alanları dahil olmak üzere yeni iş birliği başlıkları, iki müttefik ülkenin savunma sanayii alanında atabileceği adımlar, terörle mücadelede iş birliğinin önemini, Gazze'deki insani kriz, İsrail'in doğrudan Birleşmiş Milletler'i ve kurumlarını hedef almaya başlamasından duyulan endişe, İsrail'in, Filistin ve Lübnan'ın ardından İran’a yönelik saldırıları ele alınırken bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik girişimler ve iki devletli çözüm vizyonuyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

"BİRLİKTE BİRÇOK KONUDA AYNI GÖRÜŞLERİ SAVUNUYORUZ"

Görüşmenin başında konuşan İngiliz Bakan, Bakan Fidan’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu ifadelerde bulundu:

Ben muhalefet mensubuyken görüşmüş olmaktan çok memnun kalmıştım. Açıkçası, dostum ileride neler olacağını öngörmüştü. O günden bu yana birkaç defa görüştük. Çünkü Birleşik Krallık ve Türkiye, Avrupa’nın iki ucundaki NATO müttefikleri olarak vazgeçilmez ilişkilere sahipler. Birlikte birçok konuda aynı görüşleri savunuyoruz. Türkiye’de birkaç gün önce gerçekleşen terör saldırısı sonucunda ne kadar dehşete düştüğümü söylemek isterim. Türkiye ile bütünüyle dayanışma içindeyim. Bu olayda sevdiklerini kaybedenlere taziyelerimi sunuyorum.

"BİRLEŞİK KRALLIK VE TÜRKİYE MUAZZAM TİCARİ İLİŞKİLERE SAHİPLER"

Orta Doğu’da yaşananlara değinen Bakan Lammy, “Özellikle Avrupa’daki ve Orta Doğu’daki savaş ile Sudan’daki ortak endişelerimizle alakalı konuşacak konularımız var. Ayrıca, Birleşik Krallık ve Türkiye muazzam ticari ilişkilere sahipler. Ticari ilişkilerimiz 26 milyar sterlin düzeyinde. 101 yılın üzerine kurulu kuvvetli bağlarımız mevcut. Bu oldukça inanılmaz ve bu yüzden bugün sizi burada ağırlamak harika” ifadesinde bulundu.

"TERÖRE KARŞI GÖSTERDİĞİNİZ DAYANIŞMA İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Dışişleri Bakanı Fidan ise mevkidaşına teşekkür ederek, şöyle dedi:

Muhalefetteki döneminizden beri birbirimizi tanıyoruz. Dostluğumuzun ve birliğimizin ülkelerimizin süregelen iyi ilişkilerine katkı sunduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum. Türkiye ve Birleşik Krallık, köklü stratejik ilişkilere sahip. Hedefimiz, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi sürdürmek. Bugün çok verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum. İş birliği alanlarımız ve güçlü ilişkilerimiz, kuvvetli ticari bağlarımız dahil geniş bir yelpazeye yayılıyor. Bugün mevcut Serbest Ticaret Anlaşması’nı güncellemeye yönelik verimli istişarelerde bulunacağımıza inanıyorum.

Bakan Fidan açıklamasını, "Gazze, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere bölgesel konular da gündemimizde. Ayrıca teröre karşı gösterdiğiniz dayanışma için teşekkür ediyorum. Bu çok anlamlı." ifadeleri ile tamamladı.

İNGİLİZ BAKAN, 4 MART'TA TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

İngiliz Bakan Lammy, 4 Mart'ta Gölge Dışişleri Bakanı olarak Türkiye’yi ziyaret etmişti.

Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye Dışişleri Bakanı düzeyindeki son ziyaret ise 26 Ocak'ta dönemin Dışişleri Bakanı David Cameron tarafından gerçekleştirilmişti.