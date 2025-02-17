Hakan Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüştü
AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor...

Hakan Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile bir araya geldi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile görüştü" denildi.

Bakanlık görüşmeye ilişkin görüntü ve fotoğraf paylaştı.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Görüşmede, ikili ilişkiler başta olmak üzere küresel ve bölgesel konular görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Furkan Can
Editor