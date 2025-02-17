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Hakan Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüştü

Hakan Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile bir araya gelerek önemli bir görüşme gerçekleştirdi.