Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü

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Yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki bakan arasındaki görüşmede, İran'ın nükleer programına ilişkin gelişmeler ve geçtiğimiz hafta Umman'da gerçekleştirilen müzakereler masaya yatırıldı.

İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI GÖRÜŞÜLDÜ

Bakanlık açıklamasında, “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İran’ın nükleer programıyla ilgili olarak geçtiğimiz hafta Umman’da yapılan müzakereler ele alınmıştır” ifadelerine yer verildi.