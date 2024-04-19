Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüştü

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Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ediyor...
İran, İsrail'e misilleme saldırısı gerçekleştirdi.
İran, İsrail'i vurdu
"Gerçek Vaat Operasyonu" adı verilen saldırının, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıya cevap olarak gerçekleştirildiği açıklandı.
İran'ın fırlattığı insansız hava araçları saatler sonra İsrail semalarına ulaşırken, Demir Kubbe devreye girdi.
Bu süreç devam ederken Türkiye ise diplomasi faaliyetlerini hızlandırdı.
Fidan, Abdullahiyan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Son gelişmeler ele alındı
Görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.
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