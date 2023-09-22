Hakan Fidan, İslamofobi ve ırkçılığa karşı adımların atılması çağrısı yaptı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye tüm ülke ve uluslararası kuruluşlara İslamofobi ve ırkçılığa karşı etkin, caydırıcı adımlar atılması konusunda güçlü bir çağrı yapmaktadır" dedi.

İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında "BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı"nda da konuştu.

Bakan Fidan, dünya genelinde Kur’an’a yönelik alçak saldırıların aslında tüm dinlere bir hakaret olduğunu ve bunun aynı zamanda ırkçılığın yeni bir formu olduğunu ifade etti.

"İslamofobi ve ırkçılığa karşı daha fazlasını yapmamız gerekiyor"

Fidan, "Türkiye tüm ülke ve uluslararası kuruluşlara İslamofobi ve ırkçılığa karşı etkin, caydırıcı adımlar atılması konusunda güçlü bir çağrı yapmaktadır. BM Genel Kurulu ve İnsan Hakları Konseyi'nin kutsal kitapların yakılmasını dini nefret ve uluslararası hukukun ihlali olarak tanımlayan son kararlarını memnuniyetle karşılamaktayız. Bu yılki G-20 liderler Zirvesi'nde alınan kınama kararı da önemli bir kazanımdı. Ancak daha fazlasını yapmamız gerekmektedir. Türkiye bu akımlara karşı mücadelede, uluslararası arenadaki girişimlere liderlik etmek suretiyle aktif rol oynamayı sürdürecektir.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)