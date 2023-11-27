İHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu’na katılmak üzere geldiği İspanya’da temaslarına başladı.
Bakan Fidan'dan peş peşe görüşmeler
Bakan Fidan, Barselona şehrinde düzenlenen forum kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’ni temsil eden mevkidaşları ile birlikte İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ile görüştü.
Gazze'deki savaş ana gündem maddesi
Görüşmede, Gazze’deki savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için neler yapılabileceği ele alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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