Haberler



Gündem



Hakan Fidan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Albares ile görüştü

Hakan Fidan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Albares ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’ni temsil eden mevkidaşları ile birlikte, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ile bir araya geldi.