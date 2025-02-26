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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor...

Bakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"İSRAİL BÖLGESEL YAYILMACILIĞA SON VERMELİ"

Bölgedeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engelin, İsrail'in bölgesel düzeydeki saldırganlığı ve Filistin'de yaşananlar olduğunu belirten Fidan, "Netanyahu'nun Suriye ile ilgili son söylemleri İsrail'in barıştan yana olmadığını açıkça göstermektedir. İsrail, güvenliğin tesisi kisvesi altında sürdürdüğü bölgesel yayılmacılığa son vermelidir." ifadelerini kullandı.

Fidan, küresel savaşların ve krizlerin tamamında barış ve adaleti hedeflemeleri gerektiğini vurgulayarak bazı ihtilafları çözmeye çalışırken diğer savaşlara göz yummanın, hukuka da insanlık değerlerine de aykırı olduğunun altını çizdi.

Bakan Fidan, bu çerçevede İsrail'in bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemeye yönelik eylemlerine karşı net bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'deki gelişmeleri de yakından takip ettiklerine işaret eden Fidan, dün tamamlanan Ulusal Diyalog Konferansı'nın Suriye'ye ve Suriye halkına hayırlı olmasını diledi.

"SURİYE'DE GEÇİŞ SÜRECİ KAPSAYICI OLMALI"

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin, her zaman Suriye'nin geleceğinin Suriye halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini savunduğuna dikkati çekerek "Ulusal Diyalog Konferansı'nın düzenlenmesini, Suriye halkının geleceğine sahip çıkma çabasının önemli bir parçası olarak görüyoruz. Konferansın, Suriye'de geçiş sürecinin kapsayıcı bir şekilde sürdürülmesine, devlet kurumlarının birlik ve beraberlik anlayışıyla tesis edilmesine ve Suriye halkının ortak müreffeh geleceğine katkı vereceğini düşünüyoruz. Siyasi geçiş sürecinin sonraki adımlarının da kapsayıcı olmasını ve ayrılıkçı hareketlere geçit vermeyen bir şekilde hayata geçirilmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına ilişkin görüşmelere dair basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin, savaşın başından bu yana tutumunun bir an önce bu yok edici savaşın durması yönünde olduğunu ifade etti.

"ABD YÖNETİMİYLE YENİ BİR DİNAMİK BAŞLADI"

Fidan, bu konuda hem stratejik hem taktik düzeyde girişim, çalışma ve temasların olduğunu ancak taraflar arasında bugüne kadar bir mesafe katedilemediğini aktararak bugün itibarıyla yeni ABD yönetimiyle yeni bir dinamiğin başladığını söyledi.

Halihazırda ilgili taraflar arasında dolaylı görüşme trafiği olduğuna işaret eden Fidan, bütün aktörlerin birbiriyle konuştuğunu belirtti.

Hakan Fidan, muhtemel bir ateşkes anlaşmasının şartlarının ve devamlılığının nasıl mümkün olacağının, bu ateşkes anlaşmasının bir barış anlaşmasına dönüp dönemeyeceğinin, döndüğü takdirde bunun şartlarının ne olabileceğinin ve savaş bir ateşkesle durdurduğu zaman bunun devamlılığını sağlayacak güvenlik garantilerinin ne olacağı üzerine yoğun bir temas trafiği yürütüldüğünü aktardı.

"TÜRKİYE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NIN SONLANMASINDA ÖNEMLİ ROLLER OYNAYACAK"

Bu konuda Türkiye'nin rolüne ilişkin Bakan Fidan, "Türkiye, bölgenin güçlü ve önemli bir ülkesi. Barışın hayata geçirilmesinde, devamlılığında, ateşkesin muhafazasında muhakkak önemli roller oynayacaktır. Bu yönde Türkiye'nin büyük bir potansiyeli var." ifadelerini kullandı.