Hakan Fidan: İsrail'e yönelik bir dizi tedbir kararı aldık Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Türkiye'nin Gazze'ye havadan yardım ulaştırma talebini reddettiğini, bu doğrultuda da Ankara'nın İsrail'e karşı yeni tedbirler uygulama kararı aldığını bildirdi.

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ensonhaber.com

Türkiye, İsrail-Filistin çatışmasında silahların susması için yoğun diplomasi çabasını sürdürüyor.

Muhataplarıyla görüşmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmanın barışçıl yöntemlerle çözülmesinin mümkün olduğunun altını çiziyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hem mevkidaşlarıyla görüşürken hem de bölge ülkelerine ziyaretler gerçekleştiriyor.

Bakan Fidan'dan kritik açıklama

Bu çerçevede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan akşamüzeri kritik bir açıklama geldi.

"İsrail'e yönelik bir dizi tedbir kararı aldık"

Bakan Fidan, konuşmasında İsrail'e karşı bir dizi yeni tedbir kararı alındığını açıkladı.

"Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarında şunları kaydetti:

Biz olayların başladığı ilk günden itibaren yaşananlara tepkisiz kalmadık. En doğru ve cesur tavrı takındık, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Bugün tüm dünya İsrail makamlarının adalet önünde hesap vereceği günü iple çekiyor.

"İsrail'in reddettiğini öğrendik"

Gazze'deki kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Yardımlarımız 42 bin tonu geçti. Gazze'ye en çok yardım gönderen ilk iki ülkeden biriyiz. 9. yardım gemimiz yolda. Bildiğiniz üzere bir süredir Ürdün üzerinden insani yardımlar Gazze'ye ulaştırılmaktaydı. Biz de hava kuvvetlerimize ait kargo uçaklarıyla bu insani yardım operasyonuna dahil olma talebimizi iletmiştik. Ürdün makamlarınca olumlu karşılanan bu talebin İsrail tarafından reddedildiğini bugün öğrendik.

"Gecikmeksizin hayata geçirilecek"