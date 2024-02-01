Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Billström’le telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström’le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İHA

Türkiye, güvenlik konusundaki endişeleri nedeniyle İsveç'in NATO'ya girişine uzun bir süre onay vermedi.

İsveç'te gerçekleştirilen terör eylemleri, Türkiye'nin geri adım atmasında belirleyici oldu.

Bunun akabinde İsveç, Türkiye'nin güven ve onayı için harekete geçti.

İsveç'in taahhütleri ve somut adımlarıyla birlikte Türkiye'den gelen NATO onayı ile yeni bir süreç başladı.

Hakan Fidan, mevkidaşıyla görüştü

Bu sürecin başlamasının ardından görüşmeler de devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström’le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsveç’in NATO’ya üyelik süreci, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki Daimi Ortak Mekanizmanın müteakip toplantılarının hazırlıkları ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

Üyelik TBMM'den geçti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alındı.

Söz konusu kanun teklifi 287 evet, 55 hayır ve 4 çekimser oy ile kabul edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)