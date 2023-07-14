Hakan Fidan Jens Stoltenberg'le görüştü Endonezya'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan siyasi temaslarına hız kesmeden devam ediyor.

Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Endonezya'ya gitti.

Fidan burada Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü.

Temaslarını burada da sürdüren Fidan, Stoltenberg ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Cakarta’dan telefon görüşmesi yaptı.

Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Görüşmede, NATO Vilnius Zirvesi kararlarının takibi ele alındı.