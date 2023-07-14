Hakan Fidan Jens Stoltenberg'le görüştü
AA

Dışişleri Bakanı siyasi temaslarına hız kesmeden devam ediyor.

Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Endonezya'ya gitti.

Fidan burada Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü.

Temaslarını burada da sürdüren Fidan, ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Cakarta’dan telefon görüşmesi yaptı.

Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Görüşmede, NATO Vilnius Zirvesi kararlarının takibi ele alındı.