Hakan Fidan, Kiev'de Zelensky ile bir araya geldi

Türkiye Yüzyılı kabinesi yoğun bir gündemden geçiyor.
Bu isimlerden biri de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.
Bakan Fidan, göreve geldiği günden bu yana yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.
Özellikle dış politikada önemli görüşmeler gerçekleştiriyor.
Bakan Fidan Kiev'de
Bu kapsamda 22-24 Ağustos tarihlerinde Irak'ta olan Fidan, buradaki temaslarının ardından Ukrayna'ya gitti.
Başkent Kiev'e geçen Fidan, burada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Kiev'de görüştü.
İki ismin el sıkıştığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Karadeniz Tahıl Girişimi masada
Bakan Fidan'ın Ukrayna ziyaretinde, ikili konular ele alındı.
İstanbul'da imzalanarak hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması da masanın önemli konuları arasında yer aldı.
Anlaşmanın yeniden başlaması için yoğun diplomatik çaba harcayan Türkiye, savaşın sona ermesi için arabuluculuğa hazır olduğunu söylemişti.
Fidan'ın, buradaki temaslarının ardından Rusya'ya geçmesi bekleniyor.