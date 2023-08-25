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Hakan Fidan, Kiev'de Zelensky ile bir araya geldi Abone Olun

Hakan Fidan, Kiev'de Zelensky ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yurt dışı temasları kapsamında Irak ziyareti sonrası Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Burada Vladimir Zelensky ile görüştü.

ensonhaber.com Türkiye Yüzyılı kabinesi yoğun bir gündemden geçiyor. Bu isimlerden biri de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Bakan Fidan, göreve geldiği günden bu yana yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Özellikle dış politikada önemli görüşmeler gerçekleştiriyor. Bakan Fidan Kiev'de Bu kapsamda 22-24 Ağustos tarihlerinde Irak'ta olan Fidan, buradaki temaslarının ardından Ukrayna'ya gitti. Başkent Kiev'e geçen Fidan, burada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Kiev'de görüştü. İki ismin el sıkıştığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Karadeniz Tahıl Girişimi masada Bakan Fidan'ın Ukrayna ziyaretinde, ikili konular ele alındı. İstanbul'da imzalanarak hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması da masanın önemli konuları arasında yer aldı. Anlaşmanın yeniden başlaması için yoğun diplomatik çaba harcayan Türkiye, savaşın sona ermesi için arabuluculuğa hazır olduğunu söylemişti. Fidan'ın, buradaki temaslarının ardından Rusya'ya geçmesi bekleniyor.

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