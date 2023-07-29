Hakan Fidan: Kore, ikinci büyük ticaret ortağımız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Koreli mevkidaşıyla 'Dinamik Türkiye-Kore İlişkileri Yol Haritası'nı imzaladı. Fidan, "Kore, Asya Pasifik Bölgesi’nde ikinci büyük ticaret ortağımızdır. Hedefimiz 15 milyar dolara ticari hacme ulaşmak" dedi.

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DHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlık görevini devraldıktan sonra dur durak bilmeden çalışmalarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Park Jin ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakanlar Fidan ve Jin, görüşmenin ardından 'Dinamik Türkiye-Kore İlişkileri Yol Haritası’nı imzaladı.

Daha sonra iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

"Asya ticaret merkezi haline geliyor"

Bakan Fidan, uluslararası sistemde kalıcı bir dönüşümün işaretlerinin yaşandığı günlerden geçildiğini vurgulayarak şunları söyledi:

Yeni bir jeopolitik ve jeoekonomik denklem oluşmakta. Asya da bu hareketlenmenin tam göbeğinde yer alıyor. 5 asır sonra Asya, dünyanın yeniden üretim, teknoloji, inovasyon ve ticaret merkezi haline geliyor. Batı dünyası merkezi konumunu kaybederken dünya siyasetinin ağırlık merkezinin de doğuya kaymakta olduğunu görmekteyiz. Tabiatı ile bu gelişmeler Asya’ya olan ilgiyi de rekabeti de artırmakta.

"Kore stratejik ortağımız"

Fidan, böyle bir dönemde uluslararası dinamiklerin merkezinde yer alan Güney Kore’nin Dışişleri Bakanı Park Jin’i ülkede ağırladıklarını belirterek şöyle devam etti:

Kore, bizim stratejik ortağımız. Kore ile ilişkilerimizi anlatırken bu tanımlamayı yeterli bulmuyoruz. Zira gücünü tarihten alan köklü ve özel ilişkilerimiz var. Dünya üzerinde bir dışişleri bakanının yurt dışı ziyaretinde ev sahibi ülkenin şehitlerini anması, onlara minnet sunması çok sık rastlanan bir durum değil. Mevkidaşım Kore Yarımadası’nda imzalanan ateşkes anlaşmasının 70’inci yıl dönümüne denk gelen ziyareti kapsamında bu sabah Kore Şehitlik Anıtı’nı ziyaret etti. Kore’nin özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna canını feda eden şehitlerimizi andı. Bu vesileyle ben de başta Kore şehitlerimiz olmak üzere vatan ve millet için şehit düşen bütün kahramanlarımızı yad ediyorum. Gazilerimize uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum. İşte bu güçlü bağ, bizi stratejik ortaktan öte birer kan kardeşi yapıyor. Biz de zor günümüzde bu kader birliğinin ne demek olduğunu gördük. 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketi sonrasında Koreli dostlarımızın sergilediği dayanışma için bir kez daha kalpten teşekkür ediyoruz.

"İkinci büyük ticaret ortağımız"

Bakan Fidan, Kore’nin deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

Kore, deprem sonrasında yeniden imar çalışmalarımıza katkıda bulunmakta. Kahramanmaraş, Antakya, Malatya ve İskenderun’da dört geçici barınma projesi yürütmekteler. İskenderun Kore Mahallesi’nin açılışı geçen hafta gerçekleşti. Park Jin ile bugün işte bu özel ikili ilişkilerimizi yeni uluslararası dinamikler temelinde nasıl daha da güçlendirebileceğimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Bugün imzaladığımız yol haritası, bu yöndeki ortak irademizin bir nişanesidir. Yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde itina ile çalışılan yol haritası, ilişkilerimizin kurumsal çerçevesini çizmekte. İletişimden ulaşıma, sağlıktan teknolojiye, eğitimden kültüre, spordan tarıma her adamda atacağımız adımları bütüncül bir şekilde ortaya koymuş oluyoruz bu yol haritası ile. Tabii ki bunları hemen uygulamaya geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde her seviye karşılıklı ziyaretlere ivme kazandıracağız. Kore’yi Yeniden Asya girişimimiz kapsamında önemli bir ortak olarak görüyoruz. Kore, Asya Pasifik Bölgesi’nde ikinci büyük ticaret ortağımızdır. Ticaretimiz, istikrarlı bir şekilde artmakta. 2022 yılında yaklaşık 10 milyar dolar seviyesine ulaşmış bulunuyoruz. Hedefimiz dengeli bir ticaret ilişkisi temelinde 15 milyar dolara ulaşmak. Karşılıklı yatırımların artırılmasını da görüştük. Müteahhitlik projeleri, iki ülke arasındaki iş birliğinin başarılı sonuçlar verdiği önemli bir alan olmakta.

"THY'nin sefer sayısını artırmak istediğimizi ilettim"

Bakan Fidan, son yıllarda Türkiye’de gerçekleştirilen mega projelere Koreli şirketlerin de katkısı olduğunu belirterek şöyle konuştu: