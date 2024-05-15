Hakan Fidan mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü

DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik görüşmelerine devam ediyor.
Bakan Fidan bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Gazze ve Ukrayna konuları ele alındı
Bakan Fidan'ın, Blinken ile görüşmesinde Gazze’deki son gelişmeler ve Ukrayna’daki durum ele alındı.
Bakan Fidan, Gazze’de biran önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi ve insani yardımların bölgeye ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.
İsrail’in Refah’a saldırmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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