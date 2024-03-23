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Yerel seçimlere doğru hızla ilerliyoruz...

Yerel seçimler yaklaşırken sahada vatandaşlarla bir araya gelen Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı (İBB) Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile beraber gençlerle buluştu.

Türkiye Gençlik STK'lar Platformu'nca (TGSP) düzenlenen programa katılarak gençlerin sorularını yanıtlayan Hakan Fidan, burada Murat Kurumu anlattı.

Bakan Fidan Murat Kurum'la ilgili gençlere şunları söyledi;

"Projeleri başlatıyor, bitiriyor, hayata geçiriyor"

Ben Murat Bey'i gerçekten çok sıkıntılı konularda, çok stresli konularda nasıl çalıştığını, nasıl olayları yönettiğini yıllarca gördüm.



Kendisinin bakanlık yaptığı 5 yıl içerisinde herhalde sayısız Kabine toplantılarına katıldık. Benim aklımda kalan hep aynı fotoğraf kendisiyle ilgili...



Sürekli bir yerde bir sıkıntı olmuştur, bir sel olmuştur, deprem olmuştur, yangın olmuştur, evler yıkılmıştır, köyler mahvolmuştur... Murat Kurum projeleri hazırlıyor. Daha sonra başlatıyor ve bitiriyor, hayata geçiriyor.