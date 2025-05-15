Hakan Fidan: NATO Liderler Zirvesi, önümüzdeki yıl Türkiye'de yapılacak

Haber Merkezi

Antalya önemli bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yapıyor.

NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Bu süreçte Fidan toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin uluslararası meselelerdeki rolüne dikkat çeken Fidan, diplomasi adına atılan adımlara değindi.

NATO LİDERLER ZİRVESİ TÜRKİYE'DE YAPILACAK

Başta Gazze, Suriye ve Ukrayna-Rusya savaşı olmak üzere çatışma bölgelerinde barışın sağlanması için Türkiye'nin girişimlerini anlatan Fidan, gelecek yıl için de bir duyuruda bulundu.

Bakan Fidan, 2026 yılındaki liderler düzeyinde NATO zirvesinin Türkiye'de gerçekleştirileceğini söyledi.

Fidan şöyle konuştu:

"NATO Liderler Zirvesi, önümüzdeki yıl Türkiye'de yapılacak. Türkiye olarak NATO’daki sorumluluklarımızı yerine getirmeye ve ittifakın güçlendirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz.

Aynı zamanda hem küresel hem de bölgesel barışın tesisi için çabalarımızı devam ettireceğiz."