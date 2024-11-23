Hakan Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil

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Ukrayna ve Rusya arasında gerilim artmaya devam ediyor...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin yeni nükleer doktrinine onay verdi.

İmzaların atılmasının ardından NATO harekete geçti.

NATO OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

NATO'nun salı günü olağanüstü toplanacağı duyuruldu. Toplantıya Ukrayna'nın da katılacağı bildirildi.

FİDAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ile Batı arasında yükselen gerilime dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fidan, Putin'in bahsettiği küresel savaş riskine ilişkin kendilerinin sürekli uyarı yaptıklarını hatırlatarak, "Şu anda hem ekonomik, hem siyasi hem de sıcak savaş olarak devam eden topyekun bir mücadele var. Bunu kelimenin geniş anlamıyla bir küresel savaş olarak nitelendirmek mümkün" dedi.

"BU BİR ŞAKA DEĞİL"

Nükleer savaş riski olup olmadığına dair sorulara cevap veren Fidan şu ifadeleri kullandı:

Açıkçası nükleer adı konuşulmaya başladığı andan itibaren nükleer risk oluşur. Adam şunu söylüyor: ‘Siz benim topraklarımın içerisinde benim tolere edebileceğimden daha fazla füze ve saldırı yaparsanız, benim bunu durdurmamın yolu, elimdeki araçlarla olmuyorsa, diğer bir üst aracı kullanırım’. Bunu açıktan söylüyor. Bu bir şaka değil. Karşı taraf ise ‘Senin elinde nükleer silah var, sen beni nükleerle tehdit ediyorsun diye istediğin yeri işgal etmene de ben izin vermem’ diyor.

"SICAK SAVAŞA HAZIR OLMAYI GEREKTİRECEK"

Bakan Fidan son dönemdeki gerilime ilişkin şöyle konuştu:

Oldukça sıkıntılı bir konu. Tabii Batılıların en çok endişe ettikleri konulardan biri de Rusların bu kadar asker karşılığında Kuzey Kore'ye ne verdikleri veya verecekleri konusu. O şunun için önemli. Eğer Kore yarımadasında, bölgede şu anda inşa edilmiş mevcut dengeyi bozacak bir oyun değiştirici hamle yapılmış olursa, bu sefer yani Amerika için, Batılılar için yeni bir ilave cephe daha açılmış olacak. Yani bu cephe illa sıcak savaşın olduğu bir cephe olmasa da ama sıcak savaşa hazır olmayı gerektirecek. Güney Kore'ye de daha farklı kabiliyetleri kazandırmayı gerektirecek bir yaklaşma olacak.

TRUMP SONRASI İLİŞKİLER

ABD'de Trump'ın yeniden başkanlığa seçilmesinin değerlendiren Fidan, "Amerika'da seçimi kimin kazanacağına dair tartışmalar da Kasım ayında geride kaldı. Dört yıllık bir aradan sonra şimdi Trump’ın ikinci dönemini yaşayacağız. Trump bu kez, Kongre'nin iki kanadında da artık üstünlüğü ele geçirdi. Bu her zaman her lidere tek seçimde nasip olmaz. Böyle bir üstünlüğü var" dedi.

"TRUMP YÜZDE YÜZ ŞUNU YAPAR DİYEMİYORUZ"

Fidan, Trump seçimleri kazanması ve sonrasındaki sürece ilişkin şunları söyledi: